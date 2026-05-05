Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии гибридным угрозам - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 05.05.2026
Пашинян рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии гибридным угрозам

Пашинян рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии дезинформации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, в частности в борьбе с дезинформацией.
  • Он отметил, что для дальнейшего хода реформ в Армении необходим более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад, и сотрудничество с Европейским союзом в этом плане очень важно.
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, в частности в борьбе с дезинформацией.
Выступая на первом саммите Армения - ЕС в Ереване, Пашинян заявил, что все те реформы, которые можно было осуществить, опираясь исключительно на политическую волю, Ереван реализовал, а для обеспечения дальнейшего хода реформ необходим более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад, и "в этом плане "сотрудничество с Европейским союзом очень важно".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Глава ЕК не упомянула тему поддержки Украины на саммите в Армении
4 мая, 10:00
Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку в этом вопросе, "начиная с задач, связанных с гарантиями независимости судебной власти, и заканчивая самыми разными вопросами, включая противостояние гибридным вызовам".
"Они (гибридные вызовы ред.) также являются вопросом нашей повестки. У меня была возможность несколько раз в ходе обсуждений в ЕС и в Европе видеть, что распространение дезинформации, риторики вражды в соцсетях, а иногда и в прессе, также является проблемой для многих стран Евросоюза, и сегодня мы сталкиваемся с этой проблемой. И, конечно, мы надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе", – заявил Пашинян.
По его словам, армянские власти ожидают большей доступности к этим инструментам для их применения в Армении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Макрон объяснил, почему приехал в Армению без жены
3 мая, 21:56
 
В миреАрменияЕреванЕвропаНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала