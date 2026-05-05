Пашинян рассчитывает на поддержку ЕС в противодействии гибридным угрозам

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, в частности в борьбе с дезинформацией.

ЕС в Ереване, Выступая на первом саммите Армения Пашинян заявил, что все те реформы, которые можно было осуществить, опираясь исключительно на политическую волю, Ереван реализовал, а для обеспечения дальнейшего хода реформ необходим более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад, и "в этом плане "сотрудничество с Европейским союзом очень важно".

Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку в этом вопросе, "начиная с задач, связанных с гарантиями независимости судебной власти, и заканчивая самыми разными вопросами, включая противостояние гибридным вызовам".

"Они (гибридные вызовы ред.) также являются вопросом нашей повестки. У меня была возможность несколько раз в ходе обсуждений в ЕС и в Европе видеть, что распространение дезинформации, риторики вражды в соцсетях, а иногда и в прессе, также является проблемой для многих стран Евросоюза, и сегодня мы сталкиваемся с этой проблемой. И, конечно, мы надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе", – заявил Пашинян.