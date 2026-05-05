Свыше 3 тысяч памятников комплексно промоют в Подмосковье перед 9 Мая

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Перед Днем Победы сотрудники МБУ городского хозяйства и муниципальных учреждений Подмосковья комплексно промоют больше 3 тысяч памятников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Также они приводят в порядок другие объекты, посвященные Великой Отечественной войне, и территории рядом с ними.
Очистку каждого мемориала выполняют с учетом материала, из которого он изготовлен, а также общего состояния. В работе применяется специальная технология.
Сначала специалисты осматривают объект, проверяют, нет ли повреждений или ржавчины. После этого памятник промывают водой, затем наносят специальный раствор и смывают его сильным напором. В конце монумент вытирают и высушивают. Все средства безопасны и не портят поверхность памятников. Закончить все работы подмосковные службы содержания планируют до 9 мая.