В "Роскосмосе" рассказали, будут ли космонавты отдыхать 9-11 мая

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, работающие сейчас на Международной космической станции (МКС), смогут отдохнуть вместе со всеми остальными россиянами 9-11 мая, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Он пояснил, что рабочих заданий у космонавтов в эти дни не будет, на свое усмотрение они могут заняться уборкой станции. Кроме того, у них предусмотрены физические нагрузки на тренажерах станции.