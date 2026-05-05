В "Роскосмосе" рассказали, будут ли космонавты отдыхать 9-11 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут отдохнуть 9–11 мая.
- В эти дни у экипажа российского сегмента МКС не будет рабочих заданий, они могут заняться уборкой станции или физическими нагрузками на тренажерах.
- На МКС также находятся американские астронавты и астронавт Европейского космического агентства.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, работающие сейчас на Международной космической станции (МКС), смогут отдохнуть вместе со всеми остальными россиянами 9-11 мая, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
"Экипаж российского сегмента Международной космической станции 9, 10 и 11 мая работает по графику выходного дня", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что рабочих заданий у космонавтов в эти дни не будет, на свое усмотрение они могут заняться уборкой станции. Кроме того, у них предусмотрены физические нагрузки на тренажерах станции.
Кудь-Сверчков и Сергей Микаев прибыли 27 ноября прошлого года на корабле "Союз МС-28", Федяев прилетел на станцию 14 февраля на американском корабле Crew Dragon.
На станции также находятся американские астронавты Кристофер Уильямс (член экипажа "Союза МС-28"), Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, прибывшие на Crew Dragon.
