Появилось видео, подтверждающее остановку судоходства в Ормузском проливе

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил в понедельник, что Иран не менял подход к пропуску судов через Ормузский пролив. По его словам, любое передвижение гражданских и торговых судов, которое соответствует правилам транзит, выпущенным военно-морскими силами КСИР, осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с Ираном. Он подтвердил озвученную ранее позицию, что Иран может силой останавливать суда, нарушающие эти правила.