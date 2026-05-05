Появилось видео, подтверждающее остановку судоходства в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судоходство в Ормузском проливе остается парализованным на фоне обострения противостояния Ирана и США.
- РИА Новости опубликовало видео, на котором десятки контейнеровозов и нефтеналивных танкеров ожидают разрешения Ирана на преодоление пролива.
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. РИА Новости публикует собственное видео, которое подтверждает, что движение судов в Ормузском проливе по-прежнему парализовано на фоне обострения противостояния Ирана и США.
В частности, на кадрах, снятых в Ормузском проливе в направлении выхода в Оманский залив, наблюдаются десятки контейнеровозов и нефтеналивных танкеров, ожидающих разрешения от иранских властей на преодоления этой водной артерии.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби заявил в понедельник, что Иран не менял подход к пропуску судов через Ормузский пролив. По его словам, любое передвижение гражданских и торговых судов, которое соответствует правилам транзит, выпущенным военно-морскими силами КСИР, осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с Ираном. Он подтвердил озвученную ранее позицию, что Иран может силой останавливать суда, нарушающие эти правила.
Военные Ирана 4 мая опубликовали карту, где обозначили зону своего контроля в Ормузском проливе, а также маршрут для возможного прохода судов через пролив. Зона "контроля" к западу от Ормузского пролива ограничивается прямой, пролегающей от западной оконечности иранского острова Кешм до точки к востоку от города Умм-эль-Кувейн в ОАЭ. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кух-Мобарак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейра.
Карта была опубликована на фоне заявления президента США Дональда Трампа об операции "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она началась в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
