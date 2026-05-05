Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 05.05.2026 (обновлено: 15:01 05.05.2026)
В Оренбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями

В Оренбурге тушат пожар, произошедший на складе с лакокрасочными изделиями

© МЧС Оренбургской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Оренбурге
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© МЧС Оренбургской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Оренбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями по адресу улица Энергетиков 9/1.
  • Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров, на месте работают 26 спасателей и 10 единиц техники.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, который произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Оренбурге, на месте работают 26 человек и 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Оренбург, улица Энергетиков 9/1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит склад с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара уточняется", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В министерстве добавили, что на месте работают 26 спасателей и 10 единиц техники.
В ГУМЧС по Оренбургской области уточнили, что горение происходит на площади около 250 квадратных метров.
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Названа возможная причина пожара в томском селе, где сгорело 16 домов
Вчера, 06:28
 
ПроисшествияОренбургРоссияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала