В Оренбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, который произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Оренбурге, на месте работают 26 человек и 10 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Оренбург, улица Энергетиков 9/1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит склад с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара уточняется", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В министерстве добавили, что на месте работают 26 спасателей и 10 единиц техники.
В ГУМЧС по Оренбургской области уточнили, что горение происходит на площади около 250 квадратных метров.