Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Демократия дома" (DA) проводит акцию протеста у здания Центризбиркома в Кишиневе после отстранения своего кандидата Виктора Перцу от досрочных выборов мэра города Оргеев, сообщили в пресс-службе политического формирования.
Регистрация Перцу была аннулирована ЦИК 2 мая на основании жалобы его оппонента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Серджиу Станчу, который обвинил представителя оппозиции в связях с запрещенной партией "Шор". Лидер DA Василе Костюк назвал это решение "политическим заказом" властей и обвинил комиссию в узурпации функций судебной власти.
"Это настоящий произвол со стороны властей. Оппозицию преследуют по политическим мотивам. Нашему кандидату абсолютно по надуманному предлогу не разрешили зарегистрироваться для участия в выборах. Мы начали акцию протеста, чтобы обратить внимание на диктатуру со стороны ПДС. Партия Санду узурпировала власть в стране", - цитирует Костюка пресс-служба политсилы.
У здания ЦИК собрались активисты с плакатами "ПДС плюс ЦИК равно узурпация власти". Телеграм-каналы оппозиционных СМИ сообщают, что к месту митинга прибыла группа сторонников ПДС и выкрикивает провокационные лозунги.
Досрочные выборы мэра третьего по величине города Молдавии Оргеева назначены на 17 мая 2026 года. Ранее представители молдавской оппозиции неоднократно заявляли о давлении со стороны правоохранительных органов и избирательных структур, утверждая, что при президенте Санду страна демонстрирует признаки отхода от демократических норм. Оппозиция планирует обжаловать решение ЦИК в Апелляционной палате.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.️