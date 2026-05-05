Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у здания ЦИК в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная партия "Демократия дома" (DA) проводит акцию протеста у здания Центризбиркома в Кишиневе после отстранения своего кандидата Виктора Перцу от досрочных выборов мэра города Оргеев.

Регистрация Перцу была аннулирована 2 мая на основании жалобы оппонента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).

Оппозиция планирует обжаловать решение ЦИК в Апелляционной палате и ранее заявляла о давлении со стороны правоохранительных органов и избирательных структур при президенте Санду.

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Демократия дома" (DA) проводит акцию протеста у здания Центризбиркома в Кишиневе после отстранения своего кандидата Виктора Перцу от досрочных выборов мэра города Оргеев, сообщили в пресс-службе политического формирования.

Регистрация Перцу была аннулирована ЦИК 2 мая на основании жалобы его оппонента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Серджиу Станчу, который обвинил представителя оппозиции в связях с запрещенной партией "Шор". Лидер DA Василе Костюк назвал это решение "политическим заказом" властей и обвинил комиссию в узурпации функций судебной власти.

"Это настоящий произвол со стороны властей. Оппозицию преследуют по политическим мотивам. Нашему кандидату абсолютно по надуманному предлогу не разрешили зарегистрироваться для участия в выборах. Мы начали акцию протеста, чтобы обратить внимание на диктатуру со стороны ПДС. Партия Санду узурпировала власть в стране", - цитирует Костюка пресс-служба политсилы.

У здания ЦИК собрались активисты с плакатами "ПДС плюс ЦИК равно узурпация власти". Телеграм-каналы оппозиционных СМИ сообщают, что к месту митинга прибыла группа сторонников ПДС и выкрикивает провокационные лозунги.

Досрочные выборы мэра третьего по величине города Молдавии Оргеева назначены на 17 мая 2026 года. Ранее представители молдавской оппозиции неоднократно заявляли о давлении со стороны правоохранительных органов и избирательных структур, утверждая, что при президенте Санду страна демонстрирует признаки отхода от демократических норм. Оппозиция планирует обжаловать решение ЦИК в Апелляционной палате.