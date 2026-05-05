В Волгоградской области снова объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгоградской области снова объявили режим "беспилотной опасности".
ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области спустя четыре часа после отмены, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области. Объявлена в 12.55 5 мая 2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Ранее режим беспилотной опасности, действовавший более 17 часов, был отменен утром во вторник.