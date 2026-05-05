Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 05.05.2026
В Саратовской области объявили ракетную опасность

На территории Саратовской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области объявлена ракетная опасность.
  • От министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА, экстренные службы приведены в полную готовность.
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, говорится в сообщении системы РСЧС.
"Экстренная информация! Объявлена ракетная опасность, на территории Саратовской области, 05.05.2026! Укройтесь в помещениях, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая), не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом", - предупредили жителей через приложение МЧС России.
В свою очередь губернатор Роман Бусаргин в своем канале на платформе "Макс" сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В 11 муниципалитетах Липецкой области объявили беспилотную опасность
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала