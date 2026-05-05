В Саратовской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области объявлена ракетная опасность.
- От министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА, экстренные службы приведены в полную готовность.
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, говорится в сообщении системы РСЧС.
"Экстренная информация! Объявлена ракетная опасность, на территории Саратовской области, 05.05.2026! Укройтесь в помещениях, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая), не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом", - предупредили жителей через приложение МЧС России.
В свою очередь губернатор Роман Бусаргин в своем канале на платформе "Макс" сообщил, что от министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность.