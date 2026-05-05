На территории Пензенской области объявили ракетную опасность

САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области объявлен режим "Ракетная опасность". Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Мельниченко посоветовал ждать в безопасном месте до сигнала "Отбой ракетной опасности".
Также Мельниченко объявил, что в Пензенской области введен план "Ковер".