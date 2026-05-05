В Москве сняли ограничения движения на улицах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения движения транспорта по центральным улицам Москвы сняты, сообщил столичный дептранс.
Ограничения вводили в понедельник на Китайгородском проезде, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической набережных, а также на Большом Каменном мосту. Кроме того, ограничивали движение по Садовнической улице, Болотной набережной, Болотной улице, Солянке, на улице Балчуг, Раушской, Софийской, Подгорской набережных, на Старой площади, Москворецкой улице, Варварке, Ильинке, на Устьинской набережной, на Большом Москворецком и Малом Москворецком мостах.
"Все ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
