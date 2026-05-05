Вечный огонь зажгли в 12 регионах в рамках акции "Храним огонь Победы"

ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России, в церемонии зажжения Вечного огня на центральной площадке — в Торжке — принял участие зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, передает корреспондент РИА Новости.