16:17 05.05.2026 (обновлено: 23:40 05.05.2026)
Вечный огонь зажгли в 12 регионах в рамках акции "Храним огонь Победы"

© РИА Новости / Максим БлиновУчастник движения "Юнармия" и сотрудники "Газпрома" во время церемонии зажжения Вечного огня в Торжке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках акции "Храним огонь Победы" мемориалы Великой Отечественной войны подключили к сетевому природному газу в 12 регионах России.
  • Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке.
  • В церемонии принял участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
ТОРЖОК, 5 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" совместно с "Газпромом" в рамках акции "Храним огонь Победы" синхронно подключили к сетевому природному газу мемориалы Великой Отечественной войны в 12 регионах России, в церемонии зажжения Вечного огня на центральной площадке — в Торжке — принял участие зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев принимает участие в акции "Храним огонь Победы" в Торжке
Центральной площадкой акции стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области. По видео-конференц-связи к зажжению Вечных огней присоединились Ставропольский, Пермский и Краснодарский края, Новгородская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская и Омская области, республики Татарстан и Дагестан, а также Чувашия.
В церемонии приняли участие зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Владимир Якушев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев, гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, юнармейцы.
Частица пламени для зажжения Вечного огня на основной площадке на "Аллее славы" в Торжке была доставлена из Твери от Обелиска Победы.
Вечный огонь зажег житель Торжка, по инициативе которого на средства местных жителей в 2000 году был открыт мемориал "Аллея памяти", вместе с девочкой-юнармейцем. Церемония завершилась минутой молчания.
