В Одессе прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе утром прогремела серия взрывов.
- С начала суток их также слышали в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье.
- Часть Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей осталась без света.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Одессе утром несколько раз прогремели взрывы, передает "Общественное".
Телеканал впервые рассказал о детонации в городе в 09:35 мск.
"Еще взрыв в Одессе", — сообщил он спустя 15 минут.
В части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. С начала суток взрывы также слышали в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье.
Утром в "Укрэнерго" заявили, что часть Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областей осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18