Специальная военная операция на Украине
 
09:56 05.05.2026 (обновлено: 11:26 05.05.2026)
В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе утром прогремела серия взрывов.
  • С начала суток их также слышали в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье.
  • Часть Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей осталась без света.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Одессе утром несколько раз прогремели взрывы, передает "Общественное".
Телеканал впервые рассказал о детонации в городе в 09:35 мск.
"Еще взрыв в Одессе", — сообщил он спустя 15 минут.
В части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. С начала суток взрывы также слышали в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье.
Утром в "Укрэнерго" заявили, что часть Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областей осталась без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
