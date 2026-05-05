05:11 05.05.2026
Евродепутат рассказал о каналах общения с Россией

Депутат Картайзер назвал неформальные контакты единственным каналом общения с РФ

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неформальные контакты евродепутатов с российскими парламентариями остаются единственным каналом общения института ЕС с Россией, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • Задача таких неформальных встреч — построить площадку для диалога между политиками ЕС и России в трудные времена.
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Неформальные контакты евродепутатов с российскими парламентариями остаются, по сути, единственным каналом общения института ЕС с Россией, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Это, по сути, единственный канал общения, пусть и неформальный, который остается между институтами ЕС и российскими коллегами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задача таких неформальных встреч депутатов РФ и ЕС - построить площадку для диалога в трудные времена. "Главная цель этого неформального диалога - построить мост, площадку для диалога между политиками ЕС и России в трудные времена. Мы делаем это посредством видеоконференций и личных встреч. Идея состоит в том, чтобы обмениваться идеями, понимать и обсуждать позиции друг друга в конфиденциальной обстановке", - пояснил он.
"Опыт показывает, что обе стороны ценят этот диалог и осознают его уникальный характер", - уверен парламентарий.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
