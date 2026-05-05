Калужская прокуратура назвала возможную причину обрушения крыши общежития

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Взрыв бытового газа, предварительно, стал причиной частичного обрушения крыши и стен общежития в Калужской области, где пострадали три человека, сообщила прокуратура региона.
Ранее во вторник глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфёнов в своем Telegram-канале сообщил, что утром в городе Малоярославец в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа. Все жители эвакуированы. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завалов.
"Прокуратурой области взято на контроль восстановление прав граждан, пострадавших в результате обрушения крыши многоквартирного дома в городе Малоярославце. Предварительно установлено, что сегодня, 5 мая 2026 года, произошел хлопок бытового газа, повлекший обрушение крыши и стен многоквартирного дома по улице Фрунзе", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате обрушения пострадали двое мужчин и одна женщина, им оказывается медицинская помощь.
