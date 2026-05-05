Уволенный глава новосибирского Минсельхоза получил новую должность

09:52 05.05.2026 (обновлено: 12:37 05.05.2026)
  • Андрея Шинделова назначили начальником инспекции Гостехнадзора Новосибирской области.
  • В апреле губернатор Андрей Травников отправил Шинделова в отставку с поста заместителя председателя регионального правительства — главы Минсельхоза.
  • Отставка была связана с претензиями по разным направлениям работы, включая неоперативное доведение мер господдержки до сельхозпроизводителей и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Уволенный министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов возглавил региональную инспекцию Гостехнадзора, следует из информации на сайте ведомства.
"Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области — главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области — Шинделов Андрей Викторович", — говорится в разделе "О руководителе".
Шинделов занимал пост заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства с 2024 года. О его отставке губернатор Андрей Травников объявил 20 апреля. По его словам, поводом стали претензии по разным направлениям работы, неоперативное доведение мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в программе комплексного развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.
С начала года в пяти районах Новосибирской области вводили карантин по бешенству животных и пастереллезу. В регионе действует ЧС, там проводили локализацию очагов заражения и изымали скот в том числе в личных хозяйствах. Как отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, жесткие меры понадобились, потому что пастереллез приобрел нестандартную форму. На поддержку потерявших скот сельчан региональные власти выделили почти 800 миллионов рублей.
