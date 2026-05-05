Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Температура в ночь на вторник в Москве не опускалась ниже плюс 14 градусов, эта ночь стала самой теплой для 5 мая в столице за последние 55 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.