07:59 05.05.2026 (обновлено: 08:00 05.05.2026)
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Температура в ночь на вторник в Москве не опускалась ниже плюс 14 градусов, эта ночь стала самой теплой для 5 мая в столице за последние 55 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки в плюс 14 градусов, 5 мая такая теплая ночь была лишь однажды в Москве в 1979 году", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что за последние 55 лет - это вторая по теплоте в столице ночь.
