В двух домах в Чувашии нарушены несущие конструкции после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашии после атаки БПЛА нарушены несущие конструкции в двух домах.
- Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру, повреждено 28 многоквартирных домов.
- Для пострадавших развернуты три пункта временного размещения с питанием, теплом и медикаментами.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Несущие конструкции нарушены в двух домах в Чувашии после атаки БПЛА во вторник, для жителей подготовлены места в общежитиях, сообщил глава республики Олег Николаев.
По его словам, во вторник Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. Двое мирных жителей погибли, еще 32 человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил глава региона.
"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях", - написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения, где есть питание, тепло и медикаменты. Там дежурят медицинские бригады и психологи.
