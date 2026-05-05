В двух домах в Чувашии нарушены несущие конструкции после атаки БПЛА

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Несущие конструкции нарушены в двух домах в Чувашии после атаки БПЛА во вторник, для жителей подготовлены места в общежитиях, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения, где есть питание, тепло и медикаменты. Там дежурят медицинские бригады и психологи.