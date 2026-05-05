В Чувашии два человека погибли при массированной атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашии при массированной атаке погибли два мирных жителя.
- ВСУ применили крылатые ракеты и беспилотники.
- Пострадали 34 человека, повреждены 28 многоквартирных домов.
- В регионе ввели режим ЧС.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. При массированной атаке украинских боевиков на Чувашию погибли два человека, сообщил глава республики Олег Николаев.
Пострадали 34 человека, среди них один ребенок, трое в тяжелом состоянии. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Семьям погибших и раненых окажут поддержку.
"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно", — добавил Николаев.
Для жителей этих домов подготовили места в общежитиях, также развернуты три пункта временного размещения. Власти ввели режим ЧС регионального характера.
По данным СК России, ВСУ применили крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке ночью и утром. В городе временно не работал общественный транспорт, днем движение восстановили. Также все школы в регионе временно перевели на дистанционный режим обучения.
