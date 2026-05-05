Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 05.05.2026 (обновлено: 18:32 05.05.2026)
В Чувашии два человека погибли при массированной атаке ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чувашии при массированной атаке погибли два мирных жителя.
  • ВСУ применили крылатые ракеты и беспилотники.
  • Пострадали 34 человека, повреждены 28 многоквартирных домов.
  • В регионе ввели режим ЧС.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. При массированной атаке украинских боевиков на Чувашию погибли два человека, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким", — написал он на платформе "Макс".

Пострадали 34 человека, среди них один ребенок, трое в тяжелом состоянии. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Семьям погибших и раненых окажут поддержку.
"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно", — добавил Николаев.
Для жителей этих домов подготовили места в общежитиях, также развернуты три пункта временного размещения. Власти ввели режим ЧС регионального характера.
По данным СК России, ВСУ применили крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке ночью и утром. В городе временно не работал общественный транспорт, днем движение восстановили. Также все школы в регионе временно перевели на дистанционный режим обучения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
