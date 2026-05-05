В Чувашии два человека погибли при массированной атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Чувашии при массированной атаке погибли два мирных жителя.

ВСУ применили крылатые ракеты и беспилотники.

Пострадали 34 человека, повреждены 28 многоквартирных домов.

В регионе ввели режим ЧС.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. При массированной атаке украинских боевиков на Чувашию погибли два человека, сообщил глава республики Олег Николаев.

« "Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом — самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким", — написал он на платформе "Макс".

Пострадали 34 человека, среди них один ребенок, трое в тяжелом состоянии. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Семьям погибших и раненых окажут поддержку.

« "Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно", — добавил Николаев.

Для жителей этих домов подготовили места в общежитиях, также развернуты три пункта временного размещения. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

По данным СК России, ВСУ применили крылатые ракеты и не менее восьми беспилотников. Возбуждено уголовное дело о теракте.