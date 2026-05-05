Самый высокооплачиваемый игрок НБА заявил, что лига недоплачивает

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри заявил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) недоплачивает игрокам из-за коллективного соглашения организации, которое не позволяет им владеть долями в собственности клубов.
Согласно данным Forbes, Карри является самым высокооплачиваемым игроком НБА в сезоне-2025/26. Зарплата защитника без учета рекламных контрактов составляет 59,6 млн долларов. При этом в следующем сезоне американец станет первым баскетболистом в истории лиги, чья зарплата превысит 60 млн долларов и составит 62,6 млн.
"Из-за того, как сейчас устроено коллективное соглашение, мы не можем на равных участвовать в распределении долей. Это важный момент, потому что это партнерство с владельцами, с лигой, а мы работаем только на краткосрочную выгоду от доходов. Суммы по нашим контрактам выглядят безумно, но то, сколько зарабатывает лига сейчас по сравнению с любой прошлой эпохой, вероятно, в десять раз больше. То, что мы не можем участвовать в распределении долей, - одна из причин, почему я говорю, что нам недоплачивают. Мы хотим участвовать в этом росте. Надеюсь, рано или поздно правила немного изменятся, чтобы игроки могли больше участвовать в росте стоимости клубов, самой лиги и всего остального. Потому что, на мой взгляд, мы этого заслуживаем", - приводит слова Карри CBS Sports.
Карри 38 лет. Он был выбран "Голден Стэйт" под седьмым номером на драфте НБА 2009 года. С того же года он выступает за клуб и вместе с ним стал четырехкратным чемпионом НБА. По итогам завершившегося регулярного чемпионата клуб из Сан-Франциско занял десятое место в таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф, уступив "Финикс Санз" во втором раунде плей-ин.
