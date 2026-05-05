Юрист рассказал, что может грозить рэперу Navai за ДТП в Москве

23:10 05.05.2026 (обновлено: 23:15 05.05.2026)
Юрист Хаминский рассказал, что может грозить рэперу Navai за ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai (Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве.
  • Если выяснится, что рэпер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права управления на срок до трех лет.
  • За управление автомобилем без номеров рэперу может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэперу Navai (Наваи Бакиров) за ДТП на Зубовском бульваре в Москве может грозить лишение прав на срок до трех лет, а также лишение свободы сроком до семи лет, если окажется, что музыкант за рулем в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что в ДТП никто не пострадал. Автомобиль, попавший в ДТП на Зубовском бульваре, был без номеров, планируется иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя водительских прав, сообщал дептранс столицы. Источник из окружения артиста заявил РИА Новости, что за рулем находился сам Navai, рядом с ним был его друг.
"Если в ходе проверки выяснится, что рэпер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его действия будут квалифицированы по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права управления на срок до трех лет", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что в аварии с участием рэпера никто не пострадал. Однако если позднее появится пострадавший, то ответственность по части 2 статьи 264 УК РФ может ужесточиться.
При этом артисту в первую очередь грозит именно административная ответственность, подчеркнул Хаминский. Как отметил юрист, за управление автомобилем без номеров рэперу также может грозить штраф с лишением права на управление транспортным средством.
"Управление незарегистрированным транспортным средством без государственных регистрационных знаков квалифицируется по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков") и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев", - обратил внимание Хаминский.
Кроме того, если в ходе ДТП была повреждена дорожная инфраструктура, Navai, согласно статье 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"), может грозить штраф в размере до 10 тысяч рублей, добавил юрист.
