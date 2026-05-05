Рэперу Navai после ДТП в Москве может грозить лишение прав, считает юрист

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэперу Navai (Наваи Бакиров) может грозить лишение прав после ДТП на Зубовском бульваре в Москве, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
По словам Курбакова, ключевое значение будет иметь установление того, нарушал ли музыкант правила дорожного движения, находился ли в момент аварии в состоянии опьянения, а также какие последствия повлекло ДТП — причинение вреда здоровью, имущественный ущерб или более тяжкие последствия.
"Если был причинен только материальный ущерб и отсутствуют пострадавшие, ситуация, как правило, ограничивается административной ответственностью - штрафом или лишением прав", - сказал он.
Позднее источник из окружения артиста подтвердил РИА Новости, что за рулем находился Navai, рядом с ним был его друг.