Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari у Парка культуры в Москве

Рэперу Navai после ДТП в Москве может грозить лишение прав, считает юрист

Рэперу Navai может грозить лишение прав после ДТП в Москве.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэперу Navai (Наваи Бакиров) может грозить лишение прав после ДТП на Зубовском бульваре в Москве, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По словам Курбакова, ключевое значение будет иметь установление того, нарушал ли музыкант правила дорожного движения, находился ли в момент аварии в состоянии опьянения, а также какие последствия повлекло ДТП — причинение вреда здоровью, имущественный ущерб или более тяжкие последствия.

"Если был причинен только материальный ущерб и отсутствуют пострадавшие, ситуация, как правило, ограничивается административной ответственностью - штрафом или лишением прав", - сказал он.

Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором находился Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы . В ГИБДД сообщили РИА Новости, что в ДТП никто не пострадал.