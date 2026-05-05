Рэпер Navai заявил, что Ferrari, которая попала в ДТП, ему не принадлежит

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai заявил, что автомобиль Ferrari, с участием которого произошло ДТП на Зубовском бульваре в Москве, не принадлежит ему, машина арендная.
"Аренда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кому принадлежит автомобиль.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы.
Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.
Позднее источник из окружения артиста подтвердил РИА Новости, что за рулем находился Navai, рядом с ним был его друг.