Рэпер Navai заявил, что Ferrari, которая попала в ДТП, ему не принадлежит - РИА Новости, 05.05.2026
21:32 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari на Зубовском бульваре в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai заявил, что автомобиль Ferrari, попавший в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, ему не принадлежит, а является арендным.
  • В ГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai заявил, что автомобиль Ferrari, с участием которого произошло ДТП на Зубовском бульваре в Москве, не принадлежит ему, машина арендная.
"Аренда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кому принадлежит автомобиль.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы.
Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.
Позднее источник из окружения артиста подтвердил РИА Новости, что за рулем находился Navai, рядом с ним был его друг.
