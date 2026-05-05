Рэпер Navai устроил журналистам прогулку рядом с местом ДТП в Москве

21:24 05.05.2026
Рэпер Navai устроил журналистам прогулку рядом с местом ДТП в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Navai стал участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве.
  • Он устроил журналистам прогулку рядом с местом происшествия, но не давал ответов на вопросы о ДТП.
  • В ГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai, ставший участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве, устроил журналистам прогулку рядом с местом происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
После аварии рэпер спрятался от посторонних глаз недалеко от места происшествия, во внутреннем дворе здания Союза журналистов России. Журналисты заметили артиста и обратились к нему с просьбой рассказать о подробностях произошедшего.
Рэпер не хотел общаться с прессой, ограничивался лишь короткими фразами, но не давал ответов на вопросы о том, что произошло, кто был за рулем и на какой скорости двигался автомобиль.
"Давайте погуляем", - сказал Navai журналистам, пытаясь закурить сигарету.
Журналисты, пытаясь получить ответы на свои вопросы, ходили вместе с рэпером по Зубовскому бульвару. Прогулка заняла около 10 минут.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы.
Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.
Позднее источник из окружения артиста подтвердил агентству, что за рулем находился Navai, рядом с ним был его друг.
