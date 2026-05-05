Рэпер Navai устроил журналистам прогулку рядом с местом ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер Navai стал участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве.

Он устроил журналистам прогулку рядом с местом происшествия, но не давал ответов на вопросы о ДТП.

В ГИБДД сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai, ставший участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве, устроил журналистам прогулку рядом с местом происшествия, передает корреспондент РИА Новости.

После аварии рэпер спрятался от посторонних глаз недалеко от места происшествия, во внутреннем дворе здания Союза журналистов России . Журналисты заметили артиста и обратились к нему с просьбой рассказать о подробностях произошедшего.

Рэпер не хотел общаться с прессой, ограничивался лишь короткими фразами, но не давал ответов на вопросы о том, что произошло, кто был за рулем и на какой скорости двигался автомобиль.

"Давайте погуляем", - сказал Navai журналистам, пытаясь закурить сигарету.

Журналисты, пытаясь получить ответы на свои вопросы, ходили вместе с рэпером по Зубовскому бульвару. Прогулка заняла около 10 минут.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы

Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.