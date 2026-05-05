Рэпер Navai заявил, что чувствует себя хорошо после ДТП в Москве
21:18 05.05.2026
Рэпер Navai заявил, что чувствует себя хорошо после ДТП в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai, который стал участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве, рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо.
"Все хорошо", - сказал рэпер, отвечая на вопрос о том, получил ли он какие-либо повреждения в результате аварии.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором находился Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. В ГИБДД сообщили РИА Новости, что в ДТП никто не пострадал.
Позднее источник из окружения артиста подтвердил РИА Новости, что за рулем находился Navai, рядом с ним был его друг.
