Рэпер Navai заявил, что чувствует себя хорошо после ДТП в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai, который стал участником ДТП на Зубовском бульваре в Москве, рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо.

"Все хорошо", - сказал рэпер, отвечая на вопрос о том, получил ли он какие-либо повреждения в результате аварии.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором находился Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы . В ГИБДД сообщили РИА Новости, что в ДТП никто не пострадал.