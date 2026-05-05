Рэпер Navai был за рулем Ferrari, которая попала в ДТП, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпер Navai был за рулем Ferrari, которая попала в ДТП на Зубовском бульваре в Москве.
- Он не пострадал, так как удар пришелся на заднюю часть автомобиля.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai был за рулем Ferrari, с участием которой произошло ДТП на Зубовском бульваре в Москве, рассказали РИА Новости в окружении артиста.
"Да, это он был за рулем. Рядом с ним был его друг", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, рэпер не пострадал, так как удар пришелся на заднюю часть автомобиля.
Момент аварии с рэпером Navai попал на видео
Вчера, 20:53