Рэпер Navai после ДТП попросил дать ему прийти в себя

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер Navai после ДТП с его участием попросил дать ему прийти в себя.

"Пожалуйста, в себя приду. Мне сейчас плохо. Пожалуйста, очень вас прошу, по-человечески. Слава богу, все живы-здоровы - это самое главное", - сказал он журналистам.

От комментариев о подробностях ДТП рэпер отказался.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что спорткар Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы . Позднее в ГИБДД сообщили РИА Новости, что никто не пострадал.