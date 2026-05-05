СМИ: в НАТО признали нехватку у Европы дальнобойных возможностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В НАТО признали, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя.
- Член немецкого парламента Метин Хакверди считает, что решение США не размещать крылатые ракеты в Германии создает пробел в сдерживании НАТО против России.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В НАТО признали, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь шла, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Однако Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне на прошлой неделе сообщила, что США в рамках планируемого сокращения военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием.
"Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что Европе по-прежнему не хватает возможностей в вопросе дальних боевых действий", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, Германия столкнется с нехваткой ракетного вооружения после сокращения численности войск США: Берлин полагал, что Вашингтон вскоре разместит на немецкой территории ракеты большой дальности, способные наносить удары вглубь территории России, однако теперь "этот план фактически мертв". По словам неназванного высокопоставленного дипломата НАТО, любое сокращение возможностей в нынешней геополитической ситуации в Европе "вызывает беспокойство". При этом, согласно Politico, в Европе пока не существует непосредственной замены Tomahawk.
"Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии опасно... Это создает пробел в сдерживании НАТО против России", - заявил газете член немецкого парламента Метин Хакверди, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она не собирается нападать на страны НАТО.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.