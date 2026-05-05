10:49 05.05.2026 (обновлено: 15:25 05.05.2026)
Мода как искусство: самые яркие образы знаменитостей на Met Gala 2026

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Met Gala. Тема этого года — "Искусство костюма". Ведущими церемонии стали Кара Делевинь, Эшли Грэм и Эмма Чемберлен. А на ковровой дорожке звезды старались перещеголять друг друга эффектными нарядами. Чей образ запомнился больше всего — в фотоленте РИА Новости.
Ирина Шейк в наряде продемонстрировала не только эффектный костюм от Alexander Wang, но и великолепное тело. А фишка с часами, которые модель и актриса превратила в бра, получилась восхитительной.

Эмма Чемберлен вдохновлялась полотнами Густава Климта в стиле ар-нуво. Красивое платье Mugler.

Блейк Лайвли в роскошном платье Versace — королева бала.

А вот Гвендолин Кристи в Giles Deacon выглядела карикатурно.

Николь Кидман в Chanel — ярко, стильно. Актриса, как всегда, продемонстрировала прекрасный вкус.

Бейонсе в Olivier Rousteing тоже претендует на звание королевы.

Рианна в сверкающем наряде от Maison Margiela, безусловно, один из самых запоминающихся образов.

Певица Сабрина Карпентер появилась на балу в платье Dior, сшитом из кинопленок к фильму "Сабрина".

Ким Кардашьян в Allen Jones. Видимо, вдохновлялась фильмами про чудо-женщину.

Мадонна предпочла эксклюзивный образ от Saint Laurent, отсылающий к полотну "Искушение святого Антония. Фрагмент II" Леоноры Каррингтон. Певицу сопровождали женщины в соответствующих костюмах.

Безупречная Энн Хэтэуэй в наряде от Michael Kors Collection. Миранда Пристли гордилась бы своей коллегой по модному "Подиуму".

Красавица Марго Робби прошла по ковровой дорожке в платье от Chanel.

Джиджи Хадид выбрала прозрачное платье от Miu Miu.

Аманда Сайфред предпочла нежно-розовый наряд Prada.

Анна Винтур — яркая женщина-птица.

Миранда Керр в Dior. Нежный весенний образ.

LiSA прошла по ковровой дорожке в наряде от Robert Wun.

И еще одна королева бала — певица Сиара.

Майя Хоук появилась в элегантном платье Prada.

А Виттория Черетти — в соблазнительном наряде Carolina Herrera.

