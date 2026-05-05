Мода как искусство: самые яркие образы знаменитостей на Met Gala 2026

Ирина Шейк в наряде продемонстрировала не только эффектный костюм от Alexander Wang, но и великолепное тело. А фишка с часами, которые модель и актриса превратила в бра, получилась восхитительной.
Ирина Шейк в наряде продемонстрировала не только эффектный костюм от Alexander Wang, но и великолепное тело. А фишка с часами, которые модель и актриса превратила в бра, получилась восхитительной.
Эмма Чемберлен вдохновлялась полотнами Густава Климта в стиле ар-нуво. Красивое платье Mugler.
Эмма Чемберлен вдохновлялась полотнами Густава Климта в стиле ар-нуво. Красивое платье Mugler.
Блейк Лайвли в роскошном платье Versace — королева бала.
Блейк Лайвли в роскошном платье Versace — королева бала.
А вот Гвендолин Кристи в Giles Deacon выглядела карикатурно.
А вот Гвендолин Кристи в Giles Deacon выглядела карикатурно.
Николь Кидман в Chanel — ярко, стильно. Актриса, как всегда, продемонстрировала прекрасный вкус.
Николь Кидман в Chanel — ярко, стильно. Актриса, как всегда, продемонстрировала прекрасный вкус.
Бейонсе в Olivier Rousteing тоже претендует на звание королевы.
Бейонсе в Olivier Rousteing тоже претендует на звание королевы.
Рианна в сверкающем наряде от Maison Margiela, безусловно, один из самых запоминающихся образов.
Рианна в сверкающем наряде от Maison Margiela, безусловно, один из самых запоминающихся образов.
Певица Сабрина Карпентер появилась на балу в платье Dior, сшитом из кинопленок к фильму "Сабрина".
Певица Сабрина Карпентер появилась на балу в платье Dior, сшитом из кинопленок к фильму "Сабрина".
Ким Кардашьян в Allen Jones. Видимо, вдохновлялась фильмами про чудо-женщину.
Ким Кардашьян в Allen Jones. Видимо, вдохновлялась фильмами про чудо-женщину.
Мадонна предпочла эксклюзивный образ от Saint Laurent, отсылающий к полотну "Искушение святого Антония. Фрагмент II" Леоноры Каррингтон. Певицу сопровождали женщины в соответствующих костюмах.
Мадонна предпочла эксклюзивный образ от Saint Laurent, отсылающий к полотну "Искушение святого Антония. Фрагмент II" Леоноры Каррингтон. Певицу сопровождали женщины в соответствующих костюмах.
Безупречная Энн Хэтэуэй в наряде от Michael Kors Collection. Миранда Пристли гордилась бы своей коллегой по модному "Подиуму".
Безупречная Энн Хэтэуэй в наряде от Michael Kors Collection. Миранда Пристли гордилась бы своей коллегой по модному "Подиуму".
Красавица Марго Робби прошла по ковровой дорожке в платье от Chanel.
Красавица Марго Робби прошла по ковровой дорожке в платье от Chanel.
Джиджи Хадид выбрала прозрачное платье от Miu Miu.
Джиджи Хадид выбрала прозрачное платье от Miu Miu.
Аманда Сайфред предпочла нежно-розовый наряд Prada.
Аманда Сайфред предпочла нежно-розовый наряд Prada.
Анна Винтур — яркая женщина-птица.
Анна Винтур — яркая женщина-птица.
Миранда Керр в Dior. Нежный весенний образ.
Миранда Керр в Dior. Нежный весенний образ.
LiSA прошла по ковровой дорожке в наряде от Robert Wun.
LiSA прошла по ковровой дорожке в наряде от Robert Wun.
И еще одна королева бала — певица Сиара.
И еще одна королева бала — певица Сиара.
Майя Хоук появилась в элегантном платье Prada.
Майя Хоук появилась в элегантном платье Prada.
А Виттория Черетти — в соблазнительном наряде Carolina Herrera.
А Виттория Черетти — в соблазнительном наряде Carolina Herrera.