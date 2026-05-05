Рейтинг@Mail.ru
СМИ: наезд на людей в Лейпциге совершил бывший тренер по боксу - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 05.05.2026
СМИ: наезд на людей в Лейпциге совершил бывший тренер по боксу

Bild: наезд на автомобиле на людей в Лейпциге совершил бывший тренер по боксу

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей
Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наезд на людей в центре Лейпцига совершил бывший тренер по боксу и домашний техник.
  • В результате наезда погибли два человека: 63-летняя женщина и 77-летний мужчина, еще трое получили тяжелые травмы, всего пострадало как минимум 20 человек.
  • Преступник был задержан и находится под стражей, премьер-министр Михаэль Кречмер подтвердил наличие у него психических отклонений, и произошедшее было квалифицировано как акт массового нападения, совершенный в состоянии безумия.
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Наезд на автомобиле на людей в центре Лейпцига совершил бывший тренер по боксу и семьянин, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
"Преступником является Джеффри К., домашний техник из Лейпцига, который женат и у него есть ребенок. Он также был тренером по боксу в одном из лейпцигских боксерских клубов", - говорится в публикации.
По информации издания, поводом для преступления, по всей видимости, послужил конфликт. Другие подробности на этот счет не приводятся.
По уточненным данным, в результате наезда погибли два человека - 63-летняя женщина и 77-летний мужчина. Еще трое получили тяжелые травмы. В общей сложности пострадавших насчитывается как минимум 20 человек.
Газета Leipziger Volkszeitung сообщила ранее, что нападавшим оказался 33-летний гражданин Германии. После происшествия он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле и в настоящее время находится под стражей.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подтвердил ранее информацию о наличии у преступника психических отклонений. В этой связи местные власти квалифицировали произошедшее как акт массового нападения, совершенный в состоянии безумия.
Монстр-трак, наехавший на людей во время шоу Monster Truck 2026 в Колумбии - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Колумбии монстр-трак наехал на людей, погибли два человека
Вчера, 04:58
 
ЛейпцигГерманияСаксонияМихаэль КречмерBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала