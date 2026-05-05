МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинские волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для иностранных наемников, действующих в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В силовых структурах добавили, что публикации подтверждают переброску на данный участок фронта подразделений 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.
Кроме того, волонтерские организации используют иностранный транспорт.
"Организации активно используют автомобили скорой помощи, переданные ранее иностранными государствами, для доставки различного имущества подразделениям ВСУ", - уточнил он.