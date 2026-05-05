Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ бросают наемников на позициях под Добропольем - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 05.05.2026
Боевики ВСУ бросают наемников на позициях под Добропольем

РИА Новости: украинские военные бросают наемников на позициях под Добропольем

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие 12-й бригады специального назначения ВСУ сбегают с позиций под Добропольем в ДНР, бросая на них иностранных наемников.
  • Запись радиоперехвата разговора между испаноговорящими наемниками оказалась в распоряжении РИА Новости.
  • В отдельных подразделениях ВСУ продолжаются отборы кандидатов на должности переводчиков с испанского языка.
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие 12-й бригады специального назначения ВСУ сбегают с позиций под Добропольем в ДНР, бросая на них иностранных наемников, рассказал РИА Новости офицер радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки морской пехоты, позывной "Тигр".
Запись радиоперехвата испаноговорящего наемника оказалась в распоряжении РИА Новости.
"Во время дежурства выявили по радиоперехватам разговор между собой испаноговорящих иностранных наемников, где один жаловался на то, что украинский боец так и не зашел в траншею, где они укрывались от российских дронов", - рассказал "Тигр".
Разведчики также отметили, что в отдельных подразделениях ВСУ среди украинских граждан продолжаются отборы кандидатов на должности переводчиков с испанского языка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Боевики ВСУ сдаются в плен на славянском участке фронта
4 мая, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала