Боевики ВСУ бросают наемников на позициях под Добропольем

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие 12-й бригады специального назначения ВСУ сбегают с позиций под Добропольем в ДНР, бросая на них иностранных наемников, рассказал РИА Новости офицер радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки морской пехоты, позывной "Тигр".
Запись радиоперехвата испаноговорящего наемника оказалась в распоряжении РИА Новости.
"Во время дежурства выявили по радиоперехватам разговор между собой испаноговорящих иностранных наемников, где один жаловался на то, что украинский боец так и не зашел в траншею, где они укрывались от российских дронов", - рассказал "Тигр".
Разведчики также отметили, что в отдельных подразделениях ВСУ среди украинских граждан продолжаются отборы кандидатов на должности переводчиков с испанского языка.