В России заочно осудили шведского наемника, воевавшего за ВСУ
15:17 05.05.2026
В России заочно осудили шведского наемника, воевавшего за ВСУ

Воевавшего за ВСУ шведского наемника Дальгрена заочно приговорили к 17 годам

  • Шведский наемник Нильс Дальгрен, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 17 годам колонии строгого режима.
  • Он признан виновным по статьям УК России об обучении наемников и участии наемника в вооруженном конфликте.
  • Дальгрен прибыл на Украину в июле 2023 года, вступил в Интернациональный легион и принимал участие в боях на стороне ВСУ до октября 2025 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Наемник из Швеции Нильс Дальгрен, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего подданного Королевства Швеция Нильса Даниэля Дальгрена. Он признан виновным по частям 1, 3 статьи 359 УК РФ (обучение наемника, участие наемника в вооруженном конфликте)... Дальгрен заочно приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наемник объявлен в международный розыск и заочно арестован.
По данным следствия, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, был обеспечен оружием и боеприпасами. Отмечается, что до октября 2025 года он принимал участие в боях на стороне ВСУ, а также обучал наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, эти навыки применялись против российских военнослужащих.
Подчеркивается, что размер полученного вознаграждения превысил 2,4 миллиона рублей.
