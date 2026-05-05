Президент Колумбии заявил о бессмысленных смертях наемников на Украине

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несколько тысяч наемников из Колумбии принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил президент этой латиноамериканской страны Густаво Петро.

"Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти", — написал он в соцсети X.
Петро напомнил, что в Колумбии наемничество законодательно запрещено. В марте страна присоединилась к Международной конвенции против вербовки и финансирования этой деятельности.
В июле прошлого года Петро назвал наемничество "ограблением страны". Так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину воевать на стороне Киева, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемников используют как "пушечное мясо", они часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
