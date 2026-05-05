ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Спасатели задействуют вертолет для поисков исчезнувших в горах КЧР туристок, если позволят погодные условия, сообщил начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников.
Он также отметил, что туристический маршрут девушек не является сложным.
Ранее ГУМЧС региона сообщило, что спасатели после обращения родителей начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. По данным пресс-службы регионального СУСК РФ, девушки отправились в поход 25 апреля.