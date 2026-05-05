22:11 05.05.2026
Спасатели задействуют вертолет для поисков исчезнувших в горах КЧР туристок

© Фото : ГУ МЧС по Карачаево-ЧеркесииСотрудники МЧС в поисках двух пропавших туристок в Карачево-Черкесии
  • Спасатели планируют задействовать вертолет для поисков исчезнувших в горах КЧР туристок, если позволят погодные условия.
  • Туристический маршрут девушек не был сложным.
ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Спасатели задействуют вертолет для поисков исчезнувших в горах КЧР туристок, если позволят погодные условия, сообщил начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников.
"Подаем заявку использовать вертолет МЧС России, если погода нам позволит, будет задействован борт, что во многом облегчит поиски", – сообщил Мыльников.
Он также отметил, что туристический маршрут девушек не является сложным.
Ранее ГУМЧС региона сообщило, что спасатели после обращения родителей начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. По данным пресс-службы регионального СУСК РФ, девушки отправились в поход 25 апреля.
ПроисшествияРоссияЗеленчукский районАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
