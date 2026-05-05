Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме обмана

ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Россиянка, сумевшая выбраться из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости, как можно распознать аферистов, заманивающих в рабство под предлогом работы в Азии.

По ее словам, потенциальным соискателям следует настаивать на видеозвонке с рекрутером и тщательно сверять детали общения.

"С рекрутером обязательно нужно выходить на видеосвязь и видеть человека вживую. Если это мошенник, он, скорее всего, начнет уходить от видеозвонка, говорить, что сейчас неудобно, что пока не получается. Возможно, сейчас такие люди могут использовать даже искусственный интеллект, поэтому важно проверять, совпадает ли голос с тем человеком, который присылал голосовые сообщения", — сказала собеседница агентства.

Кроме того, обязательно нужно сохранять всю переписку и контакты, поскольку мошенники часто удаляют аккаунты и меняют идентификационные данные, добавила она.

"В моем случае этот человек потом удалил всю историю в Telegram. Как выяснилось, он постоянно меняет ники и аккаунты. Найти таких людей потом практически невозможно", — пояснила девушка.

Еще одним важным элементом защиты она назвала тщательную юридическую проверку компании, предлагающей трудоустройство.

"Компания должна официально подтвердить место работы, юридический адрес, все условия. Должно быть соглашение с юридическим адресом компании. Мои документы для въезда тоже выглядели достаточно официально, но на деле все оказалось иначе", — отметила собеседница агентства.

Гражданку России освободили из мошеннического кол-центра 20 апреля. Операция прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства в Янгоне , представителя МВД России во Вьетнаме и силовых структур Мьянмы