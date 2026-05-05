10:38 05.05.2026 (обновлено: 12:33 05.05.2026)
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме обмана

Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме обмана при трудоустройстве в Азии.
  • По ее словам, признаки обмана включают отказ от видеозвонка и невозможность подтвердить личность работодателя.
  • Она подчеркнула важность сохранения всей переписки и контактных данных, а также тщательной юридической проверки компании, предлагающей трудоустройство.
ДЖАКАРТА, 5 мая — РИА Новости. Россиянка, сумевшая выбраться из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости, как можно распознать аферистов, заманивающих в рабство под предлогом работы в Азии.
По ее словам, потенциальным соискателям следует настаивать на видеозвонке с рекрутером и тщательно сверять детали общения.
"С рекрутером обязательно нужно выходить на видеосвязь и видеть человека вживую. Если это мошенник, он, скорее всего, начнет уходить от видеозвонка, говорить, что сейчас неудобно, что пока не получается. Возможно, сейчас такие люди могут использовать даже искусственный интеллект, поэтому важно проверять, совпадает ли голос с тем человеком, который присылал голосовые сообщения", — сказала собеседница агентства.
Кроме того, обязательно нужно сохранять всю переписку и контакты, поскольку мошенники часто удаляют аккаунты и меняют идентификационные данные, добавила она.
"В моем случае этот человек потом удалил всю историю в Telegram. Как выяснилось, он постоянно меняет ники и аккаунты. Найти таких людей потом практически невозможно", — пояснила девушка.
Еще одним важным элементом защиты она назвала тщательную юридическую проверку компании, предлагающей трудоустройство.
"Компания должна официально подтвердить место работы, юридический адрес, все условия. Должно быть соглашение с юридическим адресом компании. Мои документы для въезда тоже выглядели достаточно официально, но на деле все оказалось иначе", — отметила собеседница агентства.
Гражданку России освободили из мошеннического кол-центра 20 апреля. Операция прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства в Янгоне, представителя МВД России во Вьетнаме и силовых структур Мьянмы.
В странах Юго-Восточной Азии — Мьянме, Камбодже и Лаосе — действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им высокооплачиваемую работу, как правило в Таиланде. После онлайн-собеседования этих людей приглашают в Бангкок, а затем отбирают паспорта и нелегально вывозят в Мьянму. Там их заставляют работать в мошеннических кол-центрах на положении рабов, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.
