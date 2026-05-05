Россиянка рассказала, как ее освободили из рабства в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянку освободили из невольничьего центра в Мьянме.

ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Россиянка, оказавшаяся в невольничьем центре в Мьянме, заявила РИА Новости, что ключевую роль в ее освобождении сыграли МВД России и посольство РФ в Мьянме, которым она смогла передать данные о своем местонахождении.

Камбодже и СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России . Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

"Первоначально основную работу проделали МВД России и посольство России в Мьянме. Именно эти люди действительно решали вопросы, связанные с моим местонахождением, передвижением и безопасностью. Я отправила свою локацию, и это значительно упростило задачу", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в попытках выбраться она также обращалась к сторонним сервисам, которые занимаются вызволением людей из подобных ситуаций, однако этот путь оказался неэффективным.

"Я также обращалась в сторонние сервисы, которые занимаются вызволением людей из сложных ситуаций. Но в моем случае эта процедура не сработала. Я находилась в состоянии сильного стресса и не знала, кому можно доверять. Первыми, кто оказал мне реальную помощь, были МВД России и посольство России в Мьянме", - подчеркнула россиянка.

Она отметила, что ситуация сопровождалась сильным психологическим давлением, а возможность оперативно передать геолокацию российским властям стала одним из решающих факторов для обеспечения ее безопасности и организации освобождения.