Россиянка рассказала, как ее освободили из рабства в Мьянме - РИА Новости, 05.05.2026
09:00 05.05.2026
Россиянка рассказала, как ее освободили из рабства в Мьянме

Столица Мьянмы Нейпьидо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянку освободили из невольничьего центра в Мьянме.
  • По ее словам, ключевую роль в освобождении сыграли МВД России и посольство РФ в Мьянме, которым она смогла передать данные о своем местонахождении.
ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Россиянка, оказавшаяся в невольничьем центре в Мьянме, заявила РИА Новости, что ключевую роль в ее освобождении сыграли МВД России и посольство РФ в Мьянме, которым она смогла передать данные о своем местонахождении.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
"Первоначально основную работу проделали МВД России и посольство России в Мьянме. Именно эти люди действительно решали вопросы, связанные с моим местонахождением, передвижением и безопасностью. Я отправила свою локацию, и это значительно упростило задачу", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в попытках выбраться она также обращалась к сторонним сервисам, которые занимаются вызволением людей из подобных ситуаций, однако этот путь оказался неэффективным.
"Я также обращалась в сторонние сервисы, которые занимаются вызволением людей из сложных ситуаций. Но в моем случае эта процедура не сработала. Я находилась в состоянии сильного стресса и не знала, кому можно доверять. Первыми, кто оказал мне реальную помощь, были МВД России и посольство России в Мьянме", - подчеркнула россиянка.
Она отметила, что ситуация сопровождалась сильным психологическим давлением, а возможность оперативно передать геолокацию российским властям стала одним из решающих факторов для обеспечения ее безопасности и организации освобождения.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
