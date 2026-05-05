06:49 05.05.2026
Россиянок, освобожденных из мошеннических центров Мьянмы, возвращают домой

Нейпьидо. Архивное фото
  • Две гражданки России освобождены из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы.
  • Россиянки переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для дальнейшей репатриации в Россию.
  • Посольство России в Мьянме продолжает работу по противодействию вовлечения граждан в незаконную деятельность.
ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Две гражданки России, освобожденные из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для дальнейшего возвращения на Родину, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мьянме.
"Сегодня при содействии сотрудников посольства России в Мьянме и МВД России состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации в Россию", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что операция была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов стран пребывания, что позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения.
В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь, а также содействие в оформлении документов для возвращения на Родину.
"Сотрудники посольства России в Мьянме в координации с МВД России и полицией Мьянмы продолжают работу по противодействию вовлечения граждан в незаконную деятельность. Особое внимание уделяется информированию соотечественников о рисках сотрудничества с непроверенными работодателями из стран Индокитая", - добавили в дипмиссии.
