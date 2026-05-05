Россиянок, освобожденных из мошеннических центров Мьянмы, возвращают домой

Краткий пересказ от РИА ИИ Две гражданки России освобождены из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы.

Россиянки переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для дальнейшей репатриации в Россию.

Посольство России в Мьянме продолжает работу по противодействию вовлечения граждан в незаконную деятельность.

ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Две гражданки России, освобожденные из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства России в Таиланде для дальнейшего возвращения на Родину, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мьянме.

"Сегодня при содействии сотрудников посольства России Мьянме и МВД России состоялась передача двух гражданок Российской Федерации, освобожденных из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы, сотрудникам посольства России в Таиланде для их дальнейшей репатриации в Россию", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что операция была проведена при тесном взаимодействии дипломатических представительств и компетентных органов стран пребывания, что позволило обеспечить безопасность россиянок на всех этапах их перемещения.

В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь, а также содействие в оформлении документов для возвращения на Родину.