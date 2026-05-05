12:11 05.05.2026

Пушкинский музей попросил зрителей скачивать билеты из-за ограничений связи

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Выставка "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина"
Выставка "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пушкинский музей обратился к посетителям с просьбой заранее скачивать файлы с данными электронных билетов в связи с ограничениями связи в Москве.
В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая, исходя из соображений безопасности.
"Дорогие посетители, с 5 по 11 мая для вашего удобства мы рекомендуем заранее сохранять данные электронных билетов. Сразу после оформления электронного билета на нашем сайте вы можете сделать скриншот или скачать файл с билетом, чтобы оперативно предъявить его на контроле при входе в музей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.
Там добавили, что при наличии электронных документов, подтверждающих действие льгот, рекомендуется также сохранить их для доступа в оффлайн-режиме.
"Это поможет сократить время ожидания в очереди для вас и остальных посетителей", - заключили в пресс-службе музея.
