Музей Москвы попросил зрителей распечатывать билеты из-за ограничений связи

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Музей Москвы обратился к зрителям с просьбой заранее приобретать и сохранять в памяти телефона билеты или распечатывать их перед визитом в музей в связи с ограничениями связи в Москве с 5 по 9 мая.
"В связи с перебоями в работе мобильного интернета с 5 до 9 мая рекомендуем приобрести билет заранее, сделать его скриншот или распечатать перед визитом в музей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.
В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая, исходя из соображений безопасности.