Жители Москвы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета - РИА Новости, 05.05.2026
10:04 05.05.2026
Жители Москвы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Экран смартфона с отключенным интернетом в Москве
Экран смартфона с отключенным интернетом в Москве. Архивное фото
  • Москвичи столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке SMS.
  • Перебои наблюдаются в разных районах города и у абонентов всех четырех крупнейших операторов — "Билайна", "Мегафона", МТС и Т2.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи начали сталкиваться с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке смс во вторник утром, передают корреспонденты РИА Новости из разных уголков столицы.
Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работает, а смс-сообщения не доходят до адресатов. Пользователи не могли открыть на мобильных телефонах сайты, мессенджеры и приложения банков. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получается.
Перебои в работе интернета наблюдаются в разных районах Москвы и у абонентов всех четырех крупнейших операторов - "Билайна", "Мегафона", МТС и Т2.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
