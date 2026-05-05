Жители Москвы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москвичи начали сталкиваться с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке смс во вторник утром, передают корреспонденты РИА Новости из разных уголков столицы.

Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работает, а смс-сообщения не доходят до адресатов. Пользователи не могли открыть на мобильных телефонах сайты, мессенджеры и приложения банков. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получается.