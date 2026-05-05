21:01 05.05.2026
У сотрудника МГУ выявили корь

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за выявления кори у сотрудника МГУ

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Москве начали эпидемиологическое расследование из-за случая кори у сотрудника МГУ.
  • Определен круг контактных лиц, со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Эпидемическое расследование начато в связи с выявлением случая кори у сотрудника МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
"04.05.2026 в связи с регистрацией случая кори у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа.
