У сотрудника МГУ выявили корь

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Эпидемическое расследование начато в связи с выявлением случая кори у сотрудника МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
"04.05.2026 в связи с регистрацией случая кори у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа.
