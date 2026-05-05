В дептрансе напомнили, что оставлять питомцев в машине опасно из-за жары

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Салон автомобиля в теплое время года очень быстро нагревается, в течение нескольких минут оставленный питомец может получить тепловой удар, испытать стресс и нехватку кислорода, предупредили в столичном департаменте транспорта.