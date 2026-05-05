В дептрансе напомнили, что оставлять питомцев в машине опасно из-за жары - РИА Новости, 05.05.2026
15:06 05.05.2026
В дептрансе напомнили, что оставлять питомцев в машине опасно из-за жары

Собака в автомобиле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оставлять питомцев в автомобиле опасно из-за риска теплового удара, стресса и нехватки кислорода в теплое время года.
  • Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов призвал водителей быть ответственными и не оставлять животных в салоне автомобиля.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Салон автомобиля в теплое время года очень быстро нагревается, в течение нескольких минут оставленный питомец может получить тепловой удар, испытать стресс и нехватку кислорода, предупредили в столичном департаменте транспорта.
"Оставлять животных в машине опасно. В теплое время года в салоне автомобиля быстро становится жарко. Всего через несколько минут питомец может: получить тепловой удар, испытать стресс, нехватку кислорода и обезвоживание, испугаться и спрятаться под сиденьем. В таком случае его не заметят в случае эвакуации машины", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
По данным дептранса, с начала года сотрудники МАДИ уже 5 раз находили собак и кошек в автомобилях, оставленных под запрещающими дорожными знаками, нарушители получили штраф.
"Призываем водителей быть ответственными, парковаться по правилам и не оставлять животных в салоне автомобиля, это может угрожать их жизни и здоровью. Особенно это актуально в теплое время года", - призвал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
