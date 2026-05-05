В Москве обновят четыре набережные

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по обновлению четырех набережных в центре города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что набережные популярны благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу "Лужники" и Парку Горького. Основная задача благоустройства - обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов, поэтому в рамках проектов заменят покрытия проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта.

"Наземные переходы оборудуем 55 опорами контрастного освещения, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства - озеленение, в ходе работ обустроим свыше 50 тысяч квадратных метров газонов", - пояснил Бирюков.