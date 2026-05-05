Москвичам рассказали, как оплачивать парковку при перебоях со связью
09:15 05.05.2026
Москвичам рассказали, как оплачивать парковку при перебоях со связью

Оплатить парковку в Москве можно через СМС-сообщения или звонок по телефону

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве парковку можно оплатить через приложение "Парковки России", а также с помощью СМС-сообщения или звонка по телефону.
  • Последние два способа не требуют интернет-соединения, рассказали в дептрансе.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оплатить парковку в Москве можно через приложение "Парковки России", также это можно сделать с помощью смс-сообщения или звонка по телефону, эти способы оплаты не требуют интернет-соединения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.
"Информационные системы, а также приложение "Парковки России" работают штатно. Если водитель по какой-либо причине не успел запустить парковочную сессию вовремя, в приложении до конца текущих суток можно изменить время начала парковочной сессии или продлить время уже завершившейся парковки", - рассказали в дептрансе.
В ведомстве отметили, что помимо приложения, парковку можно оплатить отправкой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения.
