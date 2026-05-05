08:34 05.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: во вторник в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дождь в Москве. Архивное фото
  • Во вторник в Москве ожидаются кратковременные дожди, возможны локальные грозы, сообщил синоптик Михаил Леус.
  • Температура поднимется до плюс 26 градусов.
  • По области ожидается от 22 до 27 градусов тепла, ветер четыре-девять метров в секунду.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и возможные локальные грозы ожидают москвичей во вторник, температура в столице поднимется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем сегодня (столичный - ред.) регион будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, вытянувшегося в широком направлении. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные грозы", - рассказал агентству Леус.
Синоптик уточнил, что в столице сохраняется очень теплая погода - от плюс 24 до плюс 26 градусов - это значения середины лета.
"По области ожидается от 22 до 27 градусов тепла. Ветер западный, скорость его четыре-девять метров в секунду. При грозах ветер может быть порывистым", - подчеркнул Леус.
По его словам, давление в течение дня вторника будет меняться мало, оно ниже нормы. Барометры будут показывать 743 миллиметра ртутного столба.
