Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидаются кратковременные дожди, возможны локальные грозы, сообщил синоптик Михаил Леус.

Температура поднимется до плюс 26 градусов.

По области ожидается от 22 до 27 градусов тепла, ветер четыре-девять метров в секунду.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и возможные локальные грозы ожидают москвичей во вторник, температура в столице поднимется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "Днем сегодня (столичный - ред.) регион будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, вытянувшегося в широком направлении. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные грозы", - рассказал агентству Леус

Синоптик уточнил, что в столице сохраняется очень теплая погода - от плюс 24 до плюс 26 градусов - это значения середины лета.

"По области ожидается от 22 до 27 градусов тепла. Ветер западный, скорость его четыре-девять метров в секунду. При грозах ветер может быть порывистым", - подчеркнул Леус.