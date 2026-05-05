Москвичам рассказали о погоде во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Москве воздух прогреется до плюс 25 градусов.
- Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
- Ветер будет дуть юго-западный, 5–10 метров в секунду, при грозе днем порывы могут составить 12–15 метров в секунду.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 25 градусов во вторник в Москве, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление будет чуть ниже климатической нормы. Мы останемся под влиянием южной периферии или северной периферии антициклона. Скорее всего, это будет такое размытое барическое поле. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Минимальная температура в Москве плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла. Дневная температура плюс 23 - плюс 25 градусов, по региону 20-25 градусов тепла", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе днем порывы могут составить 12-15 метров в секунду. Температура воздуха во вторник будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов.