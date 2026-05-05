Россиянам рассказали об уловках мошенников в преддверии майских праздников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В преддверии майских праздников мошенники предлагают фальшивые путевки и билеты на праздничные мероприятия.
- Также мошенники рассылают СМС или электронные письма с просьбой "подтвердить данные карты" для получения якобы положенных выплат или бонусов к празднику.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники в преддверии майских праздников предлагают фальшивые путевки и билеты на праздничные мероприятия, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
«
"Наиболее распространенными остаются финансовые махинации, связанные с продажей несуществующих путевок, билетов на праздничные мероприятия или товаров по заведомо заниженным ценам через сомнительные интернет-площадки", - сказал юрист.
Он добавил, что мошенники создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы туроператоров, авиакомпаний или магазинов, где предлагают "горящие" предложения. Однако после оплаты покупатель либо не получает товар или услугу, либо сталкивается с отказом в возврате средств под предлогом "технических неполадок".
Курбаков подчеркнул, что также аферисты рассылают СМС или электронные письма с просьбой "подтвердить данные карты" для получения якобы положенных выплат или бонусов к празднику.