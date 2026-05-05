Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 9 Мая - РИА Новости, 05.05.2026
16:50 05.05.2026 (обновлено: 17:26 05.05.2026)
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 9 Мая

Депутат Панеш предупредил о новой мошеннической схеме с выплатами ветеранам

Мошенник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали звонить ветеранам под предлогом выплат к 9 Мая.
  • Злоумышленники представляются сотрудниками Соцфонда России или соцзащиты и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС-сообщений.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники начали звонить пожилым гражданам и обманывать их под предлогом выплат к 9 Мая, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
"Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда или соцзащиты, сообщают о "выплате к празднику" и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС-сообщения. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги", — заявил он в беседе с "Лентой.ру".

Панеш также предупредил о другой схеме, когда ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. На самом деле она ведет на фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к чужим счетам.
Депутат напомнил, что выплату ветеранам к 9 Мая в размере десяти тысяч рублей начисляют автоматически, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. Для этого не звонят с просьбой назвать данные карты или код из СМС-сообщения.
Панеш посоветовал не отвечать незнакомцам и перезванивать в официальные организации для проверки информации. Он добавил, что, столкнувшись с попыткой мошенничества, следует сразу обращаться в полицию и банк.
