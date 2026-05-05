Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Такая схема позволяет мошенникам выстраивать каналы связи в обход блокировок и фильтров площадок.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Соискателю предлагают простую работу — размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся "работодателю". Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов", - говорится в сообщении

В управлении добавили, что спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве, обещанных денег соискатель не получает, а переписка с "работодателем" удаляется.

Правоохранители подчеркнули, что настоящая проблема данной схемы не в невыплаченном вознаграждении, а в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки.

"Такие "вакансии" — один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок", - отметили в ведомстве.