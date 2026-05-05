Россиян предупредили о новой схеме мошенников
08:29 05.05.2026 (обновлено: 08:30 05.05.2026)
Россиян предупредили о новой схеме мошенников

МВД: мошенники предлагают работу с клиентами с использованием личных аккаунтов

Работа за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся.
  • Такая схема позволяет мошенникам выстраивать каналы связи в обход блокировок и фильтров площадок.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Соискателю предлагают простую работу — размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся "работодателю". Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов", - говорится в сообщении.
В управлении добавили, что спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве, обещанных денег соискатель не получает, а переписка с "работодателем" удаляется.
Правоохранители подчеркнули, что настоящая проблема данной схемы не в невыплаченном вознаграждении, а в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки.
"Такие "вакансии" — один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок", - отметили в ведомстве.
В МВД порекомендовали критически относиться к подобным предложениям - легальная работа не требует использования личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.
