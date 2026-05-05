Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ В преддверии Дня Победы мошенники активизировались и стали использовать новую схему обмана пенсионеров.

Они представляются сотрудниками администраций и сообщают о вручении памятных медалей к 9 Мая, чтобы выманить персональные данные.

Их мошенники используют для получения доступа к аккаунтам на "Госуслугах".

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.

Она отметила, что в преддверии празднования Дня Победы фиксируется рост активности мошенников. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной.

"Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 мая", - сказала она.

Шляпина добавила, что для придания легенде достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить "вручение".

По словам юриста, главная цель схемы - кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных и СНИЛС. В дальнейшем эти сведения используются для получения доступа к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги".

"Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от её имени", - отметила она.